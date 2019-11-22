Muslera, belindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmadı!
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, belindeki ağrılar nedeniyle Medipol Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı. Fatih Terim'in, Muslera'yı 26 Kasım'daki Club Brugge maçında sahaya sürmesi bekleniyor.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda 20: 30'da başlayacak olan karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Asım Yusuf Öz yapacak. İki takımın sahaya çıkacakları ilk 11'ler şu şekilde:
GALATASARAY: Okan - Mariano, Ahmet, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Lemina, Ömer, Feghouli, Babel, Adem Büyük
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Mahmut, Visca, İrfan Can, Crivelli
MUSLERA KADROYA ALINMADI
Galatasaraylı kaleci Muslera, belindeki ağrıları nedeniyle Başakşehir maçı kadrosuna alınmadı. Uruguaylı kaleci bu maçta forma giymek istemesine rağmen 4 gündür devam eden ağrıları geçmedi ve bu sebeple kadroya alınmadı. Teknik Direktör Fatih Terim'in, Muslera'yı 26 Kasım'daki Club Brugge maçında sahaya sürmesi bekleniyor.
Haber Videosu: Muslera, belindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmadı!