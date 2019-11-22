Muslera, belindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmadı!

22.11.2019 19:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:45

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda 20: 30'da başlayacak olan karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Asım Yusuf Öz yapacak. İki takımın sahaya çıkacakları ilk 11'ler şu şekilde:

GALATASARAY: Okan - Mariano, Ahmet, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Lemina, Ömer, Feghouli, Babel, Adem Büyük

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Mahmut, Visca, İrfan Can, Crivelli

MUSLERA KADROYA ALINMADI

Galatasaraylı kaleci Muslera, belindeki ağrıları nedeniyle Başakşehir maçı kadrosuna alınmadı. Uruguaylı kaleci bu maçta forma giymek istemesine rağmen 4 gündür devam eden ağrıları geçmedi ve bu sebeple kadroya alınmadı. Teknik Direktör Fatih Terim'in, Muslera'yı 26 Kasım'daki Club Brugge maçında sahaya sürmesi bekleniyor.