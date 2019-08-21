Musa Noah Kamara, "İsveç'te hava çok soğuk" deyip ülkeyi terketti!
1 hafta önce İsveç ekibi Tralleborgs ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayan Musa Noah Kamara, soğuk havaya dayanamayıp ülkesine döndü.
İsveç ekibi Tralleborgs ile 3,5 yıllık anlaşma sağlayanSierra Leoneli Musa Noah Kamara, takımıyla sözleşme imzaladıktan 1 hafta sonra İsveç'ten ayrıldı. İsveç basınında çıkan haberlerde Kamara'nın soğuk hava gerekçesiyle ülkesine döndüğü yazıldı.
"ÖZÜR DİLERİM"
Ülkesinde konuşan 19 yaşındaki oyuncu, "Sierra Leona ile Dünya Kupası'na gitmek istiyorum. Tralleborgs Kulübü'nden özür dilerim. İsterlerse elemelerden sonra onlara dönmeye hazırım" ifadelerini kullandı.