Musa Aydın, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Musa Aydın, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Musa Aydın, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Samsun ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Samsun ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile bir araya gelen Başkan Musa Aydın, Samsun'da güreşin geldiği son durumu değerlendirdi. Kasapoğlu güreş için Samsun'da adeta seferberlik ilan ettiklerini belirterek, "Samsun ilimizden yeni Yaşar Doğu'lar, yeni Mustafa Dağıstanlı'lar yetiştirmek için kolları sıvadık. Tüm gücümüzle Türk güreşi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Musa Aydın da Samsun'da Türk güreşi için yapılan çalışmaları büyük bir mutlulukla takip ettiğini söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Milli güreşçilerden Fatih Başköy, Samsun'da düzenlenen düğünle evlendi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Başköy'ün düğününe katılarak genç çifte mutluluklar diledi. - İSTANBUL

Musa Aydın, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti
Musa Aydın, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti
Musa Aydın, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti
Musa Aydın, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti
Musa Aydın, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti
Musa Aydın, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Hamid Karzai Emine Erdoğan Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Akkaya Derya Baykal Derya Şensoy Defne Samyeli
Spor Diego Fatih Terim Ünal Karaman Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Musa Aydın, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 19:46:02. #1.14#

title