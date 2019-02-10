Muharrem İnce'den Hükümete Tanzim Satış Tepkisi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den hükümetin gıda fiyatlarını düşürmek için hayata geçirdiği tanzim satış mağazalarına tepki geldi.

ÖZELLEŞTİRME VURGUSU

Hükümetin özelleştirme politikalarını hatırlatan İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devlet bez üretmez, Sat Sümerbank'ı Devlet şeker üretmez, Sat Şeker fabrikalarını… Özelleştir, babalar gibi sat, kapat çık bu sektörlerden… Tarımı bitir, ithal et! Şimdi çadırdan dükkan kurup domates, soğan, biber, patlıcan satıp ekonomiyi düzeltecekler! Akıl küpleri sizi!" ifadelerini kullandı.



