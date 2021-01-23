Muğlaspor'dan üç takviye birden

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Muğlaspor, dış transferde üç oyuncuya imza attırdı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Muğlaspor, dış transferde üç oyuncuya imza attırdı. Yeşil-beyazlılar, Kozanspor'dan 33 yaşındaki eski stoperi Fatih Gültekin, 52 Orduspor FK'dan stoper 31 yaşındaki Burçin Yüksel ve Sivas Belediyespor'dan 22 yaşındaki ön libero Muhammet Mustafa Gundak'la sözleşme imzaladı. Muğlaspor daha önce Fenerbahçe'den stoper Gürkan Başkan, Karbel Karaköprü Belediyespor'dan sol kanat Emre Okur'la anlaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı