Muğla'nın alabalık üretimi 21 bin tona çıktı

26.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:18

-Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ilçe ziyaretlerinin sonuncusu Dalaman ilçesinde yaptığı açıklamada, Akköprü Barajında Alabalık üretimi izni verilmesinin ardından Muğla'nın alabalık üretiminin 21 bin tona çıktığını açıkladı.



Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, göreve geldikten sonra başladığı ilçe ziyaretleri kapsamında son olarak Dalaman ilçesini ziyaret etti. Saylak, ziyaretinde Kaymakam, Belediye başkanı ve üreticiler ile görüştü.



Akköprü Baraj Gölünde kurulan Alabalık çiftliklerini ziyaret eden Saylak, baraj gölünde bulunan işletmeleri balıkçı teknesi ile gezerek çalışanlarından bilgi aldı. Akköprü Barajının bu yıl alabalık üretimine açılması ile ilgili konuşan Saylak, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin katkılarıyla Muğla'ya 5 bin 500 ton daha alabalık üretimi kazandırdık. Hali hazırda 15 bin 500 ton olan alabalık üretimimizi bu sayede 21 bin tona çıkardık. İlimiz Deniz Kültür Balıkçılığından sonra alabalık yetiştiriciliğinde de Türkiye'de birinci sıraya yerleşti. Bu bizim için gurur verici bir tablo" dedi.



Balık tesislerini ziyaretinin ardından Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ile makamında görüşen Saylak; Akdeniz meyve sineği ile top yekün mücadele, Dalaman İnciri yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve markalaştırılması ile ilgili görüşmelerde bulundu. Görüşmelerinin ardından TİGEM Müdürü Adem Kalaycı'yı makamında ziyaret eden Saylak; kurum olarak aynı ailenin bireyleri olduklarını ifade ederek, birlikte çalışma yapabilecekleri konuları görüştüler.



İlçe Müdürlüğünü ziyaretinde çiçekle karşılanan Saylak, personellerle tanışarak görevleri hakkında bilgiler aldı. Saylak; özellikle Dalaman İnciri ile ilgili saha çalışmalarının arttırılmasını ve markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlediğimizi, Akdeniz Meyve Sineği ile Topyekün Mücadele Programı kapsamında Ortaca İlçesinde yapılan toplantıyı burada da gerçekleştireceklerini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA