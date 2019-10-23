Muğla 86 yaşında, bahçesinden topladığı cevizleri satıyor

23.10.2019 10:24

86 yaşında, bahçesinden topladığı cevizleri satıyor

Muğla'da Hakkı Öziç (86), bahçesinden topladığı cevizleri, kilosu 15 liradan satıyor. İlerleyen yaşına rağmen çalışkanlığıyla dikkat çeken Öziç, Çalışan demir ışıldar. Gençlerimize tavsiyem çalışsınlar dedi.

Menteşe'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası çiftçi emeklisi Hakkı Öziç, çalışkanlığıyla dikkat çekiyor. Öziç, bahçesinden topladığı cevizleri satmak için her sabah dolmuşa binerek, 15 kilometre mesafedeki ilçe merkezine gidiyor. Hakkı Öziç, ilçenin işlek caddelerinde poşetlere koyduğu cevizleri kaldırımda vatandaşa kilosu 15 liradan satıyor. Çalışmanın sağlığına yararlı olduğunu belirten Öziç, Maddi olarak hiçbir şeye ihtiyacım yok. 55 ceviz ağacım var. 25 çuval cevizim oldu. 2 çuvalını yiyoruz, gerisini satıyorum. Kahvehane köşesinde oturmayı da sevmiyorum. Alkol ve sigara da kullanmıyorum. Çalışan demir ışıldar. Gençlerimize tavsiyem çalışsınlar diye konuştu.

Ceviz var ceviz diye seslenen Hakkı Öziç'in yanına gelen Yıldırım Atış, Bu yaşta ceviz satarak ekmek parasını çıkartan bu amca, herkese örnek olsun dedi.

Kaynak: DHA