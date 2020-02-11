Müdür Başyiğit, Türkiye ikincisi öğrenciyi tebrik etti

11.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:17

Kastamonu'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Badminton Şampiyonasında Minikler Tek Bayanlar Türkiye İkincisi olan Fethi Güzen İşitme Engelliler Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Şeyda Elmas ve Okul Müdürü Mehmet Ali Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.



Müdür Hasan Başyiğit, şampiyonada başarı gösteren Şeyda Elmas'ı ve Okul Müdürü Mehmet Ali Kara'yı tebrik ederek, başarılarının devamı diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA