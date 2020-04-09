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İngiltere, İhracat, Ekonomi

Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü

Mücevher İhracatçıları Birliği, koronavirüs nedeniyle karantina ayı olan Mart'ta yapılan mücevher ihracatının yüzde 46 düşüşle 344 milyon dolara gerilediğini açıkladı.

09.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:12
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü

Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının Mart ayında yapılan ihracat miktarı, yüzde 46 düşüşle 344 milyon dolar olarak gerçekleşirken yılın ilk üç ayındaki kümüle ihracat miktarı, yüzde 5 gerileyerek 1 milyar 565 milyon dolar oldu. Mart ayında en çok ihracat 109 milyon dolarla İngiltere'ye gerçekleşirken, söz konusu ayda İngiltere hariç diğer ülkelere olan ihracat düştü.

"MÜCEVHER SEKTÖRÜNE DAHA FAZLA DESTEK VERİLMELİ"

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, küresel boyuttaki koronavirüs salgınının mücevher ihracatına olan yansımasına ilişkin, "Küresel koronavirüs salgını sebebiyle ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelere uçuşlar karşılıklı olarak durduruldu, ardından salgının ülkemizde yayılmasıyla tüm sektör, hem iç hem de dış pazarda adeta el freni çekti. 'İstikrar Kalkanı' ekonomi destek paketine sektörümüzü de dahil eden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sayın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a teşekkürü bir borç biliriz. Ancak mücevher gibi hem yatırım aracı olarak kullanılan hem de ihtiyaç anında yastık altından çıkarak ekonomiye can veren stratejik bir ürüne, çok daha fazla destek verilmeli görüşündeyiz" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİN DÜNYADAKİ SÖZ SAHİPLİĞİNİ İSTEMİYORUZ"

Kamar, Eximbank ve özel sektördeki bankaların, azalan siparişlerden duran üretime ve istihdam kaybına kadar birçok konuda kredi ve sigorta desteklerine dair kolaylıklar sağlayacağını açıkladığını anımsatarak, "Belirlenen desteklerin kapsamları ve süreleri genişletilerek sınırları çizilmelidir. Mücevher sektörü, çok çabuk pazar kaybı yaşayabileceğiniz ya da rekabetin çok üst seviyede olduğu bir sektör. Bugünlere birçok ülkeyi ziyaret edip, ikili ilişkileri sıkı hale getirip çok emek harcayarak geldik" ifadelerini kullandı.

Sektörün sahip olduğu konumu korumak için böylesi zor günlerde hükümete sonsuz derecede güvendiklerini aktaran Kamar, "Ülkemizin dünyadaki söz sahipliğini kaybetmesini istemiyoruz. Dünya mücevher sektöründe söz sahibi 5 ülkeden biri olan ülkemizin, bu konumunu koruması için hükümetimizle birlikte el ele vererek çalışmaya hazırız." diye devam etti.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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