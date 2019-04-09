Muaf Olduğu Halde Emlak Vergisi Ödeyen Emekliler, Parasını Geri Alabiliyor

Emekli vatandaşlar, yaşadıkları kendi evleri için emlak vergisi ödemiyor. Düzenlemeyi bilmeyen emekliler için ödedikleri vergiyi geri almak da mümkün. Emlak vergisi muafiyeti şartlarına uyduğu halde düzenlemeden haberdar olmayan emekliler, son 5 yıl için ödedikleri emlak vergisiyle ilgili iade talebinde bulunabiliyor.

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri, brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutları için emlak vergisi ödemiyor. Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için emeklinin başka bir işten geliri olmaması şartı aranıyor. Yani emekli olduktan sonra çalışmama şartı bulunuyor. Emekli aylığı dışında sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, ticari, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz ve temettü geliri olanlar da düzenleme kapsamı dışında kalıyor.

HANGİ HALDE KAYBOLUR?

Muafiyet için emeklinin evde bizzat oturma şartı bulunmuyor. Yani evini kiraya verenler de vergiden muaf, ancak bu kez kendi oturduğu evin de kiralık olması gerekiyor. Üzerine iki konutu bulunan emekliler vergi muafiyetinden yararlanamıyor. Sahibi olduğu tek evi iş yeri olarak kiraya veren emekliler de muafiyet hakkını kaybediyor.

200 m²'yi geçmeyen konutlar için sağlanan muafiyetten hisseli sahipler de yararlanıyor. Bu durumda emekliler, konuttaki hissesi oranında emlak vergisi ödememe olanağından yararlanıyor. Ancak birden fazla konutta hissesi olanlar uygulamadan yararlanamıyor. Yazlık evler, yayla evleri ve devremülkler gibi konutlar da ikinci konut sayıldığı için muafiyet dışında kalıyor.

BAŞKA KİMLER YARARLANIYOR?

Emlak vergisi muafiyetinden ev hanımları, dul ve yetimler, gaziler ve şehit yakınları ile engellilerden de sahip oldukları ve oturdukları tek konut için emlak vergisi tahsil edilmiyor.

YARARLANMAK İÇİN NE YAPMAK LAZIM?

Gerekli şartları taşıyan emekliler, belediyeye dilekçe vererek emlak vergisi muafiyeti kazanıyor. Başvuru olmadan muafiyet sağlanmıyor. Belediyeye başvuruda bulunan emekliler; maaştan başka gelirleri olmadığına dair belgeleri de belediyeye sunmakla yükümlü.

Yurt dışından emekli olup Türkiye'ye gelenler muafiyetten faydalanamıyor. Sadece Türkiye'de kurulu sosyal güvenlik kurumlarından Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'dan emekli olanlar muafiyetten yararlanabiliyor. Vergi muafiyetinden yararlanan emekliler, bu şartları kaybettikleri halinde bildirimde bulunmak zorunda. Aksi durumda cezayla karşılaşıyorlar.

Emlak vergisi muafiyeti şartlarına uyduğu halde düzenlemeden haberdar olmayan emekliler, son 5 yıl için ödedikleri emlak vergisiyle ilgili iade talebinde bulunabiliyor. (Milliyet-Mithat Yurdakul)