Moussa Dembele adım adım Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırmalar yapıyor

Fenerbahçe golcü transferinde uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Lyon'un yıldız futbolcusu Moussa Dembele'yi transfer etmek için gösterdiği ısrarcı tavır meyvelerini verdi. Fransız ismin Türkiye'yi araştırdığı ve olumlu geri dönüşler aldığı öğrenildi. Öte yandan 25 yaşındaki futbolcunun Mesut Özil ve Luiz Gustavo gibi dünya çapında yıldızların Fenerbahçe'de oynamasından etkilendiği ifade edildi.

Transferde acele etmeden emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, golcü takviyesi için gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Lyon'un yıldızı Moussa Dembele için ısrarlı girişimlerini sürdürüyor. Bu ısrarlar karşısında kayıtsız kalmaya Fransız golcü, Türkiye ve Fenerbahçe'yle ilgili bilgiler toplamaya başladı.

LUIZ GUSTAVO VE MESUT ÖZİL'DEN ETKİLENDİ

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Lyon'u ikna etmeye çalışırken, yıldız futbolcu da Fenerbahçe ile ilgili araştırma yapmaya girişti. 25 yaşındaki yıldızın menajerlik şirketi Mansa, Türkiye'yi ve Sarı Lacivertliler'i yakından tanıyan menajerlerden bilgi almaya başladı. Bu araştırmalardan çok olumlu geri dönüşler alındığı öğrenildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan oyuncuların da Dembele'nin dikkatini çektiği kaydedildi. Fransız oyuncunun özellikle Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil gibi yıldızlardan etkilendiği belirtildi.

TRANSFER GİRİŞİMLERİ KISA SÜRE İÇİNDE HIZLANACAK

Moussa Dembele'nin Fenerbahçe'de futbol hayatını devam ettirme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Golcü oyuncunun transferi için artık mali konular belirleyici olacak. Yönetim, Lyon'u Pelkas + 7 milyon euro teklifiyle ikna etmeye çalışıyor. Fransız ekibinden senede 2.5 milyon euro kazanan Dembele'ye ise 3.5 milyon euroluk bir maaş önerilmesi bekleniyor. Bu büyük transfer hamlesi için yapılan girişimlerin kısa sürede hızlanacağı kaydedildi.