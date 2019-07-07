Mourinho, 100 milyon euroluk teklifi reddetti!

Sky Sports'un haberine göre Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande, Mourinho için toplam 100 milyon euro değerinde bir teklifte bulundu.

Çin ekibi, yıllık 31 milyon euro değerinde Portekizli teknik adama 3 yıllık teklifte bulunurken bonuslarla dahil olmak üzere teklifin 100 milyon euroya ulaştığı belirtildi.

KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Portekizli teknik direktör, kariyerine Avrupa'nın büyük takımlarında devam etmek istediği için Çin'den gelen 'rekor' teklifi kabul etmedi. Mourinho, teklifi kabul etmesi halinde dünyanın en çok kazanan teknik direktörü olacaktı.