SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi - Ekonomi
Ankara, Ekonomi

Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 15 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

08.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:49

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorinin litre fiyatına 15 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"9 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 15 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 5,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,52 lira olacak. Ankara'da motorinin litresi 5,43 liradan 5,58 liraya, İzmir'de ise 5,45 liradan 5,60 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi

Haberin Videosu:

Motorine 15 kuruş zam geldi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Ekonomi
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Ekonomi
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Akkuyu Nükleer Enerji Santrali hızla yükseliyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Enerji Santrali hızla yükseliyor
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı Ekonomi
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek Ekonomi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Ekonomi
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Pınar Deniz Aleyna Tilki Esra Balamir Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mart Ateş Wuhan Polis
Şu an buradasınız: Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 16:54:16. #1.15#
title