Mostafa Mohamed Galatasaray'da! Mostafa Mohamed kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mostafa Mohamed hangi takımlarda oynadı?
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Mostafa Mohamed Galatasaray'da! Mostafa Mohamed kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mostafa Mohamed hangi takımlarda oynadı?

29.01.2021 00:55 | Son Güncelleme: 29.01.2021 01:01
Mostafa Mohamed Galatasaray'da! Mostafa Mohamed kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mostafa Mohamed hangi takımlarda oynadı?

Zamalek Kulübü, bugün resmen Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Galatasaray taraftarları transferin detaylarını ve Mostafa Mohamed Galatasaray'da! Mostafa Mohamed kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mostafa Mohamed hangi takımlarda oynadı? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte detayları!

Mısırlı millî futbolcu Mostafa Mohamed, Zamalek'te forma giyiyordu. Bugün yapılan açıklama ile müjde verildi: Mostafa Mohamed Galatasaray'da! İşte transfer detayları ve futbolcu hakkındaki bilgiler!

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

Mustafa Muhammed Ahmed Abdullah, 28 Kasım 1997 yılında Mısır'ın Gize şehrinde doğdu ve 23 yaşında.Santrfor mevkisinde oynayan Mısırlı millî futbolcu Mostafa Mohamed son olarak, Ed-Dûrî el-Mısrî'l-Mümtaz takımlarından Zamalek'te forma giydi. Forma numarası 11'dir. Mostafa Mohamed boyu 1,85'tir.

Transfermarkt'ın da verilerine göre, Mohamed forvet ve santrafor mevkilerinde oynamaktadır. Galatasaray'a transferi resmileşen Mostafa Mohamed, 28 Ocak 2021 tarihinde sözleşmeyi imzalamıştır ve sözleşmenin bitiş tarihi 30 Haziran 2022'dir.

Mostafa Mohamed evlidir.

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