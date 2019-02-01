Fenerbahçe'de Victor Moses İlk Golünü Attı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses sarı-lacivertli formayla ilk golünü Göztepe'ye karşı attı.

Fenerbahçe'de Victor Moses İlk Golünü Attı

Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Chelsea'den kiraladığı futbolcu Victor Moses ilk golünü Göztepe karşısında attı. Müsabakanın 73. dakikasında orta sahada kaptığı topu Jailson'a veren Moses içeriye kat etti.

İLK ŞUTU GOL OLDU

Jailson'un tekrar içeri çevirdiği topta bekletmeden vuruş yapan Moses meşin yuvarlağı ağlara göndererek kendisinin Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü attı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

Moses attığı bu golle Fenerbahçe kariyerindeki kaleyi bulan ilk şutunda golle tanışmış oldu.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.