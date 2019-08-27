Monaco'dan Falcao transferi için sert açıklama: Saygısızlık

Galatasaray'ın transferini bitirmeye çalıştığı Falcao için Monaco'dan sert açıklama geldi. Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, Galatasaray'ın Fransa'ya gelip Falcao yerine kendileri ile görüşmeleri gerektiğini ve bu saygısızlığı kabul etmeyeceğini söyledi. Petrov ayrıca, oyuncuyu kesinlikle bedavaya göndermeyeceklerini ekledi.

27.08.2019 10:22
Monaco'dan Falcao transferi için sert açıklama: Saygısızlık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 biten Konyaspor maçının ardından "Falcao gibi büyük bir golcüyü hangi hoca istemez? Herkesin istediği transfer. Başkanımız, yöneticilerimiz, profesyonel arkadaşlarımız almak için elinden geleni yapıyor" dedi. Terim'in birinci ağızdan açıkladığı Falcao transferini 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Kolombiyalı yıldızla çektirdiği fotoğrafın geciktirdiği biliniyor.

TRANSFER İÇİN SERT SÖZLER: SAYGISIZLIĞI KABUL EDEMEM

Sabah'ta yer alan habere göre; Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov'un da, "Galatasaray adına Fransa'ya kadar geliyorlarsa önce oyuncu ile değil kulüple görüşeceklerdi. Bu işte yeni olabilirim ama bu saygısızlığı kabul edemem. Bedavaya göndermeyeceğiz. Falcao'yu çok istiyorlarsa 5 milyon euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gitmez, Monaco'da sözleşmesini tamamlar ve sezon sonunda serbest kalıp istediği yere gider" dediği öğrenildi.

G.SARAY'IN BONSERVİS ÇIKMAZI

Finansal Fair Play'de eksi 2,5 milyon euro seviyesinde olan Galatasaray cephesi ise Falcao için bonservis ödemek istemiyor ve transferin kapanmasına bir hafta kala hangi oyuncusunu satacağını düşünüyor.

Monaco'dan Falcao transferi için sert açıklama: Saygısızlık
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YORUMLAR (5)

  • TUSSUBASSA:
    Bu iş zora girdi. Monaco ya bonservis ver falcao ya imza parası, yıllık 5-6 milyon Euro garanti ücret ver, menajerine para ver... Maliyeti baya yüksek bir transfer olacak.
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  • JONAS KAHNWALD:
    Abdürrahim Albayrak her geçen sezon bu transfer işini eline yüzüne bulaştırıyor. Geçen transfer dönemindeki Alan hadisesi, Diagne''ye ödenen bonservis ve artı olarak Mitrouglou fiyaskosu hala hafızalarda. Şu an Falcao alınsa dahi sürecin bu kadar uzaması tam anlamıyla başka bir fiyaskodur. Galatasaray''da transfer işini profesyoneller devralmalıdır.
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  • KSK Lİ MESUT:
    Burak ve Selçuk gibi kandırarak ve kulübün hakkı olan alacağını yiyerek iş yapacaklarını sanıyorlar ama Avrupa kulüpleri yemez.
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  • FBRK:
    gs nin klasik transfer politikası, bonservisi başka klupte olan futbolcuyla klupte görüşmesi gerekirken, futbolcu ile görüşüyor. vedat muriqi de de aynı naneyi yediler olmadı
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