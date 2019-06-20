Monaco'dan Abdülkadir Ömür için 19 milyon euroluk teklif
Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin bile dikkatini çeken Abdülkadir Ömür için Monaco devreye girdi. Fransız devinin Abdülkadir için 16 milyon +3 milyon euro bonus, toplam 19 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öğrenildi.
Fransız ekibi Monaco, Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açtı. Kırmızı-Beyazlılar, Karadeniz ekibine tam 16 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro da bonus teklif etti.
MONACO'DAN 16 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Güneş'te yer alan habere göre; Trabzonspor'un parlayan yıldızı Abdülkadir Ömür Avrupa devlerini peşine taktı. Benfica ve Schalke'nin ardından şimdi de Fransız ekibi Monaco genç oyuncu için Karadeniz ekibinin kapısını çaldı. Fransız ekibinin yöneticileri, futbol otoriteleri tarafından geleceğin en önemli yıldız adayları arasında gösterilen Abdülkadir için Trabzonspor ile masaya oturdu ve tam 16 milyon euro bonservis teklif etti.
FİYAT YÜKSELTECEKLER
Monaco idarecileri, 19 yaşındaki futbolcu için 16 milyon euronun yanı sıra 3 milyon euro bonus ve oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 15 pay önerdi. Gelecek sezon zirve yarışı vermek isteyen Trabzonspor cephesiyse teklife olumlu yaklaşmadı. Monaco'nun ilerleyen günlerde Abdülkadir Ömür için daha cazip bir teklif getirmesi bekleniyor. Abdülkadir, geride kalan sezonda 5 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
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Tabiki yine uydurma Haber . Trabzonspor şuan bu Paraya bütün Kadroyu satar .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kimse vermez bu parayı abdulkadir e çok şişirdiler bunuda . . yalan haber benceCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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HEEEHEEE BİZDE İNANDIK UFAK AT HAMSİLER YESİN DAAACevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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yalan. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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SATMAK DOĞRU KARAR PARA LAZIM TRABZONACevap Yaz 1 Yayından Kaldır