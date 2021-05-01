Mohamed'in tapusuna sahip Mısır kulübü Zamalek: Galatasaray bize gerekli ödemeyi henüz yapmadı
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Mohamed'in tapusuna sahip Mısır kulübü Zamalek: Galatasaray bize gerekli ödemeyi henüz yapmadı

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Zamalek Yöneticisi Tarek Hashish, Galatasaray'dan henüz Mostafa Mohamed'in bonservisinin tamamını almak için gerekli ücretin henüz ulaşmadığını söyledi. Hashish, "Galatasaray'ın Mohamed için gerekli ücreti ödediği doğru değil. Onlarla yeni bir görüşmemiz de olmadı. Kısa süre içinde herhangi bir görüşmemiz de olmayacaktır. Bence yeni sezon başlamadan görüşmeler başlar" dedi.

Galatasaray, Mostafa Mohamed için sezon sonunu bekliyor. Mısır kulübünden yönetici Hashish, Mısır'da katıldığı bir radyo canlı yayınında transferin kalıcı olarak gerçekleşmediğini ifade etti. Hashish, "Galatasaray'ın Mohamed için gerekli ücreti ödediği doğru değil. Onlarla yeni bir görüşmemiz de olmadı. Kısa süre içinde herhangi bir görüşmemiz de olmayacaktır. Bence yeni sezon başlamadan görüşmeler başlar" dedi.

Mohamed'in tapusuna sahip Mısır kulübü Zamalek: Galatasaray bize gerekli ödemeyi henüz yapmadı

YIL SONUNDA BİTİYOR

Mostafa Mohamed'i 1,5 yıllığına 2 milyon dolar karşılığında kiralayan Galatasaray'ın anlaşmasındaki satın alma opsiyonu 31 Aralık'ta sona eriyor. Aslan, öncelik opsiyonunun bedeli olan 4 milyon euroyu bu tarihe kadar yatırmazsa Mohamed'i alamayacak. Bu sezon 12 lig maçına çıkan Mısırlı forvet, 6 kez fileleri sarstı. 1 Türkiye Kupası maçında da 1 gol kaydetti.

Mohamed'in tapusuna sahip Mısır kulübü Zamalek: Galatasaray bize gerekli ödemeyi henüz yapmadı
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