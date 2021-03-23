Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı golcü futbolcu Mostafa Mohamed, geçtiğimiz hafta ünlü bir AVM'de hırsızlık olayı yaşamıştı. Mısırlının pasaportunun da içinde bulunduğu çantasını çalan şüpheli, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cezayir uyruklu şüpheli Heccene A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed geçtiğimiz hafta ünlü bir AVM'de talihsiz bir olay yaşadı. İddiaya göre Mısırlı futbolcu ile bir arkadaşı kahvelerini aldılar ve bir banka oturup sohbet etmeye başladılar. Bu sırada arkalarından gelen bir kişi banka bıraktıkları çantayı alarak kaçtı. Çantanın içinde cüzdanın yanı sıra pasaportunun da bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bir süre sonra çantasının çalındığını fark eden golcü oyuncu, hemen durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden eşkali belirlenen şüpheli, geçtiğimiz gün Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı. Cezayirli şüpheli Heccene A. ile birlikte futbolcunun çantası da içi boş olarak bulundu. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇANTANIN ÇALINMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Alışveriş merkezindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde şüphelinin futbolcunun arkasına oturup çantayı aldığı ve elindeki poşete koyup hızla kaçtığı görülüyor.