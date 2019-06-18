Model Ebru Şancı ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk, öpüşürken görüntülendi

Eski manken Ebru Şancı ve Göztepespor'da oynayan Alpaslan Öztürk, ikiz kızları ile gittiği Bodrum'da denizde dudak dudağa öpüşürken görüntülendi.

Mankenlik kariyerinden sonraEbru Şancı, Göztepespor'da oynayan futbolcu eşi Alparslan Öztürk ve ikizleri ile Bodrum sezonunu açtı. Önceki gün Yalıkavak'ta görüntülenen çift, denizde eşiyle aşka geldi.

AŞKA GELDİLER

Kızları Mila ve Ceylin ağlamaya başlayınca, susmaları için omuzlarına aldılar. Her fırsatta birbirlerini çok sevdiklerini söyleyen Ebru Şancı ile Alparslan Öztürk bu sırada öpüşmeyi de ihmal etmedi.

ÖPÜCÜKLERE BOĞMUŞTU

Ebru Şancı, Spor Toto Süper Lig'i 34. haftasında Göztepe-Ankaragücü maçına giderek Göztepe'de top koşturan eşi Alpaslan Öztürk'e destek olmuştu. Maç sonunda poz veren ikili birbirini öpücüklere boğmuştu.

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YORUMLAR (1)

  • MİDE BULANDIRICI:
    evli barklı çoluklu çocuklu insanlarsınız. adamı nerde yakalasan öpüyorsun. git evinde ne yapacaksan yap. hadi milletten utanmadın o çocuklarından da mı utanmadın. iğrenç bir görüntü. şimdiden çocukları da ahlak yoksunu olacak belli ki
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