Model Ebru Şancı ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk, öpüşürken görüntülendi

Mankenlik kariyerinden sonraEbru Şancı, Göztepespor'da oynayan futbolcu eşi Alparslan Öztürk ve ikizleri ile Bodrum sezonunu açtı. Önceki gün Yalıkavak'ta görüntülenen çift, denizde eşiyle aşka geldi.

AŞKA GELDİLER

Kızları Mila ve Ceylin ağlamaya başlayınca, susmaları için omuzlarına aldılar. Her fırsatta birbirlerini çok sevdiklerini söyleyen Ebru Şancı ile Alparslan Öztürk bu sırada öpüşmeyi de ihmal etmedi.

ÖPÜCÜKLERE BOĞMUŞTU

Ebru Şancı, Spor Toto Süper Lig'i 34. haftasında Göztepe-Ankaragücü maçına giderek Göztepe'de top koşturan eşi Alpaslan Öztürk'e destek olmuştu. Maç sonunda poz veren ikili birbirini öpücüklere boğmuştu.