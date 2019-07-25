Mnuchin: Bitcoin ile 10 yıl sonra ilgilenmeyeceğim

ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin,

10 yıl sonra kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin ile "ilgilenmeyeceğini" söyledi.

Mnuchin, CNBC'ye verdiği bir röportajda, Bitcoin'in geleceğinin "kasvetli" olduğunu belirterek, "Sizi bir konuda temin edebilirim; ben 10 yıl sonra Bitcoin ile ilgilenmeyeceğim. Hatta beş ya da altı yıl içinde Hazine Bakanı olarak bir daha Bitcoin hakkında konuşmayacağıma sizinle bahse girebilirim" dedi.

Mnuchin, finansal suçların ve parasal bozulmaların önüne geçilmesi için kripto para birimlerine en yüksek standartta yaptırım uygulanması için Finansal Suçları Engelleme Ağı (FinCEN) ve Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) bir kılavuz oluşturmaları çağrısı yaptı ve ekledi:

"Bu konuda birleşmiş bir yaklaşıma sahip olacağız ve tahminimce bütün kurumlardan da oldukça fazla yaptırım uygulanacak."

Mnuchin, daha önce yaptığı açıklamalarda kripto para birimlerinin "finansal sisteme risk oluşturabileceklerini" söylemiş ve Facebook'un kripto para birimi Libra'ya da değinerek, Facebook'un Libra'yı piyaysaya sürebilmesi için "yasa yapıcıları ikna etmesi gerektiğini" belirtmişti.

Kaynak: DHA