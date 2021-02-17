Mislicom 3.Lig Halide Edip Adıvarspor - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Halide Edip Adıvarspor - Tokatspor maçıdır. Peki Halide Edip Adıvarspor - Tokatspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 21. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Halide Edip Adıvarspor - Tokatspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

HALİDE EDİP ADIVARSPOR - TOKATSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Halide Edip Adıvarspor - Tokatspor maçı 17 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

HALİDE EDİP ADIVARSPOR - TOKATSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Halide Edip Adıvarspor - Tokatspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

HALİDE EDİP ADIVARSPOR - TOKATSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

HALİDE EDİP ADIVARSPOR - TOKATSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALİRIZA ALTUNBAKIR(Hakem)

MEHMET ALİ ÇETİN(1. Yardımcı Hakem)

NESİM KARENFİL(2. Yardımcı Hakem)

HALİL İBRAHİM BALSATAN(Dördüncü Hakem)

CÜNEYT TANER(Gözlemci)

ABDULLAH AKTÜRKOĞLU(Temsilci)

HÜSEYİN GÜLEÇ(Temsilci)