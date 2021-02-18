Mislicom 2.Lig Serik Belediyespor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Serik Belediyespor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.02.2021 01:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 01:11
Mislicom 2.Lig Serik Belediyespor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Serik Belediyespor - Kardemir Karabükspor maçıdır. Peki Serik Belediyespor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 24. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Serik Belediyespor - Kardemir Karabükspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SERİK BELEDİYESPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serik Belediyespor - Kardemir Karabükspor maçı 18 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SERİK BELEDİYESPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Serik Belediyespor - Kardemir Karabükspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SERİK BELEDİYESPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antalya'da oynanacak.

SERİK BELEDİYESPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HAMİT BASIK(Hakem)

NECMİ DEMİR(1. Yardımcı Hakem)

BEKİR ÖZÇELİK(2. Yardımcı Hakem)

HALİL ERDOĞAN(Dördüncü Hakem)

HALİL İBRAHİM SÜSLÜ(Gözlemci)

VOLKAN ALPTEKİN(Temsilci)

ERSİN ÖZMEN(Temsilci)

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