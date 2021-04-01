Mislicom 2.Lig Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 2.Lig Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor maçıdır. Peki Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 31. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

AMED SPORTİF FAALİYETLER - AFJET AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor maçı 1 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

AMED SPORTİF FAALİYETLER - AFJET AFYONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

AMED SPORTİF FAALİYETLER - AFJET AFYONSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Diyarbakır'da oynanacak.

AMED SPORTİF FAALİYETLER - AFJET AFYONSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERDEM MERTOĞLU(Hakem)

ZAFER GAYRETLİ(1. Yardımcı Hakem)

HASAN ERDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)

YAKUP BAKIR(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA SEVİM(Gözlemci)

MEHMET RIZA ÖZSAKAL(Temsilci)

FATİH KİREMİTÇİ(Temsilci)

Mustafa Şirin
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