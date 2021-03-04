Mislicom 2.Lig Afjet Afyonspor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Afjet Afyonspor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.03.2021 01:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 01:21
Mislicom 2.Lig Afjet Afyonspor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Afjet Afyonspor - İnegölspor maçıdır. Peki Afjet Afyonspor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Afjet Afyonspor - İnegölspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

AFJET AFYONSPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afjet Afyonspor - İnegölspor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

AFJET AFYONSPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Afjet Afyonspor - İnegölspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

AFJET AFYONSPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Afyon'da oynanacak.

AFJET AFYONSPOR - İNEGÖLSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HAMİT BASIK(Hakem)

BEKİR ÖZÇELİK(1. Yardımcı Hakem)

NİYAZİ ATAKAN ATASEVEN(2. Yardımcı Hakem)

ÖZGÜR REHA ALICI(Dördüncü Hakem)

MÜCAHİT TATAR(Gözlemci)

SONER ÖZBAŞI(Temsilci)

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