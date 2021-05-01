Misli.com 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 Batman Petrol Spor: 1
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Misli.com 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 Batman Petrol Spor: 1

Misli.com 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 Batman Petrol Spor: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta sezonun son maçında Osmaniyespor FK, evinde Batman Petrol Spor'u 3-1 mağlup etti.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta sezonun son maçında Osmaniyespor FK, evinde Batman Petrol Spor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Erdem Tanış xx, Eray Pınar xx

Osmaniyespor FK: Özer Enes Soylu xx, Tolga Şahin xxx (Mücahit Korkmaz dk. 86 ?), Mertcan Dursun xx (Ali Mevran Ablak dk. 60 xx), Bora Yılmaz xx (Atakan Mert Özdemir dk. 86 ?), Atakan Ekiz xx, Sırat Yeşilördek xx, Muzaffer Gebeci xx (Talha Hançer dk. 75 x), Tolgahan Kumbasar xx, Bekir Can Kara xxx, Buğrahan Baran xx (Ufuk Aykut Barlık dk. 60 x), Onur Kızıltaş xx

Batman Petrol Spor A.Ş.: İbrahim Akıncı xxx (Hüseyin Elma dk. 87 ?), İbrahim Yakup İnal xx, Erdi Bakırcı xx, Hüseyin Çıray xx, Burak Özsoy xx (Berkant Şahin Gök dk. 56 xx), Emre Aydın xx (Aydın Aslan dk. 75 x), Hakan Esa xxx, Umut Çakar xx, Emre Kars xx, Özgen Erdem xxx, Umut Aslan xx (Rıfat Can Aslan dk. 56 xx)

Goller: Tolga Şahin (dk. 42), Ali Mevran Ablak (dk. 74) Bekir Can Kara (dk. 90+4 pen.) (Osmaniyespor FK), Özgen Erdem (dk. 67) (Batman Petrol Spor)

Sarı Kartlar: Burak Özsoy, Emre Kars, Aydın Aslan (Batman Petrol Spor) - OSMANİYE

Misli.com 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 Batman Petrol Spor: 1
Misli.com 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 Batman Petrol Spor: 1
Misli.com 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 Batman Petrol Spor: 1
Misli.com 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 Batman Petrol Spor: 1
Misli.com 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 Batman Petrol Spor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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