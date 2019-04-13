Mısır Hükümeti Yeniden IMF Kapısında

Demokratik yollardan seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi kanlı askeri darbeyle devirerek iktidar koltuğuna oturan Sisi'nin Mısır'ı, zor durumda. Daha önce IMF ile ile 12 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalayan darbeci Sisi yönetimi, yeniden IMF'nin kapısını çalıyor.

'IMF İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ'

Mısır Merkez Bankası Başkanı Tarık Amir, Mısır ekonomik reform programının beklentileri aştığını ve IMF yönetiminin Mısır ile tekrar işbirliği yapmayı umduğunu söyledi. Amir, Uluslararası Para Fonu'nun bahar toplantılarına katılımıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Mısır dünyadan izole değil, içinde olanlardan etkilenen bir sistemin bir parçası" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Amir, Mısır'ın liberal politikalar izlediğine dikkat çekerek, "Ekonomi, özellikle nüfus ve mezun sayısındaki artış ışığında, gerekli kalkınma oranlarını elde etmek için yetersiz olan yerel tasarruflardan değil, çeşitli finansman kaynaklarından büyümeye ihtiyaç duyuyor" dedi.

Amir, Mısır'ın Uluslararası Para Fonu ile ikinci bir programa ihtiyacı olmadığını, ancak Fon yönetiminin Mısır ile tekrar işbirliği yapmak istediğini ve Mısır'ın Uluslararası Para Fonu toplantılarına katılan yabancı uzmanlar perspektifinden özel bir durumu olduğunu söyledi.

MISIR'IN KAMU BORCU EN YÜKSEK SEVİYELERDE

Mısır'daki kamu borcu hacmi, son beş yılda çok yüksek bir oranda artarak, ülke ekonomisi tarihinde benzeri görülmemiş seviyelere ulaşmış durumda. Mısır hükümeti, ekonomik reformlar yapılmasına karşılık 12 milyar dolarlık kredi sağlanması konusunda 2016 yılında IMF ile anlaşmaya varmıştı.