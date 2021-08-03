Mısır Futbol Federasyonu eski başkan yardımcısı Ahmet Schubert: G.Saray, Dieng'i almak üzere

Galatasaray, Aliou Dieng transferinde mutlu sona çok yakın. Mısır Futbol Federasyonu eski başkan yardımcısı Ahmet Schubert, Dieng transferinin bitmek üzere olduğunu duyurdu. Schubert, "G.Saray çok ciddi. Al Ahly, kapıyı 9 milyon eurodan açtı. Ama sonradan yüzde 20 gibi bir pay ve 5.5 milyon euroya transfer bitecek gibi görünüyor" dedi.

Galatasaray, 23 yaşındaki Alio Dieng transferi için Al Ahly ile yaptığı görüşmelerde büyük ilerleme kaydetti. Sarı-Kırmızılılar için kapı 9 milyon eurodan açılsa da çeşitli bonus maddeleriyle transfer olumlu sonuçlanacak gibi görünüyor.

"EK MADDELER VAR"

FutbolArena'nın aktardığı haberde Mısır Futbol Federasyonu Eski Başkan Yardımcısı Ahmet Schubert'ın transferle ilgili kurduğu cümlelere yer verildi. Schubert, Radio10sport'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın ilgisi ve teklifi ciddi. Al Ahly kapıyı 9 milyon euro'dan açtı ama sonraki satıştan %20 veya %25 pay gibi ek maddeyle 5.5 milyon euro'ya kadar inecek gibi görünüyor" diye konuştu.

"ONUN YERİNİ DOLDURMAK ZOR"

Al Ahly Teknik Direktörü Mosimane ise oyuncunun gitmesini istemiyor. Mosimane, "Aliou Dieng sistemimizin en önemli parçası. Onun yerine bir oyuncu almamız gerekecek ve aynı zamanda değerini bulabilecek iyi bir teklif olması gerekiyor. Dürüst konuşmam gerekirse ondan vazgeçmem kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.