İspanya Kral Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Mirandes ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacaklar. Futbol severler, maç ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki Mirandes - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mirandes - Rayo Vallecano maçı ile ilgili detayları sizler için derledik.

MİRANDES - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?

Mirandes - Rayo Vallecano maçı, 5 Ocak Çarşamba günü 22:00'da oynanacak.

MİRANDES - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Mirandes - Rayo Vallecano maçı, 5 Ocak Çarşamba günü 22:00'da oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor4'te canlı yayınlanacak.

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