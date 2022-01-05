Mirandes - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 32 turunda Mirandes ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar spor severler tarafından merak ediliyor. Peki Mirandes - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya Kral Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Mirandes ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacaklar. Futbol severler, maç ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki Mirandes - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mirandes - Rayo Vallecano maçı ile ilgili detayları sizler için derledik.
MİRANDES - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?
Mirandes - Rayo Vallecano maçı, 5 Ocak Çarşamba günü 22:00'da oynanacak.
MİRANDES - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?
Mirandes - Rayo Vallecano maçı, 5 Ocak Çarşamba günü 22:00'da oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor4'te canlı yayınlanacak.
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