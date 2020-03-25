Miralem Pjanic'ten Zeynep Bastık'a mesaj: Bu hikayede yanan ben oldum Juventus'un yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, Instagram'da canlı yayın yapan Zeynep Bastık'ın yayınına katıldı ve "Bu hikayede yanan ben oldum" yorumunda bulundu.

Koronavirüs sebebiyle yapılan evde kalma çağrılarına destek veren sanatçılarımız, sosyal medya hesaplarından açtıkları canlı yayınlarla insanları evlerinde motive tutmaya çalışıyor. Bu amaçla canlı yayın açan ve takipçilerine şarkılar söyleyen Zeynep Bastık'ın yayınına Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic katıldı.

Yayına girerken "Selamun Aleyküm" mesajı yazan Pjanic, sonrasında ise "Bu hikayede yanan ben oldum." diyerek herkesi şaşırttı.

"EN BÜYÜK GİRESUNSPOR"

Miralem Pjanic bir diğer Instagram canlı yayınında ise "En büyük Giresunspor" yazılı bir mesaj gönderdi. Yıldız oyuncunun bu mesajları birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.