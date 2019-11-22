Milyonluk araç çetesine operasyon! Lüks arabalar emniyete getirildi
İstanbul'da milyonluk araç çetesine operasyon düzenlendi. Şasi numaralarını değiştirdikleri iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Lüks araçlar emniyetin bahçesinde basın mensuplarına gösterildi.
İstanbul'da çalıntı lüks araçların şasi numaralarını değiştirerek sattıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Milyonluk 22 lüks araç ise emniyetin bahçesine götürüldü.
ÇETEYE BASKIN
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin ağır hasarlı lüks araçların şasi numaralarını çaldıkları benzer marka ve modeldeki araçların şasi numaralarıyla değiştirerek piyasaya sürdüğünü belirledi. Soruşturma kapsamında, 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 zanlı yakalandı.
EMNİYETİN BAHÇESİ ARABA GALERİSİNE DÖNDÜ
Şebekenin mevcut yöntemle sattığı belirlenen 22 lüks araca da el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Haber Videosu: Milyonluk araç çetesine operasyon! Lüks arabalar emniyete getirildi