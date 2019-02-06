Milyonlarca EYT Mağduru, 10 Şubat'ta Ankara'da Buluşacak

Prim gün sayısını doldurup, yaşı doldurmayı bekleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 10 Şubat'ta Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde buluşacak. EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organize ettiği büyük buluşmaya 81 ilden katılım bekleniyor.

"HAKKIMIZ OLAN EMEKLİLİĞİ İSTİYORUZ"

EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, 10 Şubat'ta gerçekleşecek etkinliğe ve taleplerine ilişkin BirGün'e konuştu. Özüpak, "Bizler erken emeklilik istemiyoruz, hakkımız olan emekliliği istiyoruz "dedi.

"YASALARIN GERİYE DOĞRU İŞLETİLMESİ HUKUKA AYKIRI"

En önemli taleplerinin 4447 Sayılı Yasa'nın iptali olduğunu belirten Özüpak, şunları söyledi:

"1999 yılına kadar emeklilikte yaş kuralı yoktu. 1999'da çıkarılan 4447 Sayılı Yasa emeklilik için yaş kuralı getirdi. 1999 sonrasında işe girenlerden, kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaşından önce emekli olamaması şartı getirildi. Yasaların geriye doğru işletilmesi hukuka aykırı olmasına karşın bu yasanın uygulama süresi 1976 yılına kadar geriye gitti. Bir yandan 58-60 yaşına kadar çalışmamız beklenirken, yaş kaynaklı 'verimsizlik' gerekçesiyle işten çıkarılma ve iş bulamama gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Ekonomik anlamda ciddi zorluklarla baş başa bırakıldık. Ayrıca 2008 yılında çıkan 5510 Sayılı Yasa ile aylık bağlanma oranları değiştirildi. Bu yasadan sonra 700-1000 TL arasında maaş bağlanabilir oldu. Bu maaşlar ile yaşayamıyoruz. Bunun da iyileştirilmesini istiyoruz."

"DAYANMA GÜCÜMÜZ KALMADI"

Kamuoyunda EYT ile ilgili "Erken emekli olmak istiyorlar" şeklinde bir algı yaratılmaya çalışıldığını belirten Özüpak, "Bizim talebimiz erken emeklilik değil. Kazanılmış haklarımızın iade edilmesini bekliyoruz" dedi. Taleplerinin hükümet tarafından ekonomik yük olarak görülmesini de eleştiren Özüpak, "Böyle bir ekonomik yükün kaldırılamayacağı belirtiliyor. Biz bunun bedelini fazlaca ödedik. Haklı talebimizin arkasındayız. Göz ardı edilmeyi kabul etmiyoruz" diye konuştu. İşsiz kalanların 77 lira GSS primi ödemeden sağlık hakkından dahi yararlanamadığına dikkat çeken Özüpak, "Ekonomik olarak dayanma gücümüz kalmadı" diye konuştu.

10 ŞUBAT'TA ANKARA'DA BÜYÜK MİTİNG YAPILACAK

Birçok ilde yaşadıkları sorunların çözümü için toplantılar düzenlediklerini söyleyen Özüpak, "Büyük buluşmayı da Ankara'da gerçekleştireceğiz. 10 Şubat'ta ilk durağımız Anıtkabir olacak. Saat 13.00'te ise Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek taleplerimizi dillendireceğiz" diye konuştu.