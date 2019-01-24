Emekliye Müjde: Maaşlara Bir Zam Daha Geliyor

Ocak'ta zam alan emeklilerin kazanımları sürecek. Maaşı bin liranın altında olanlara Şubat'ta 340 liraya varan seyyanen zam, Mayıs'ta da tüm emeklilere bin lira ödeme var.

340 LİRAYA VARAN ARTIŞ YAŞANACAK

Bu imkan, geçen hafta yürürlüğe giren yasa ile sağlandı. Buna göre ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan yaklaşık 150 bin emeklinin geliri artacak. Gelirlerde 340 liraya varan artış yaşanacak.

YENİ EMEKLİ DE ALACAK

Mayıs'ta da tüm emeklilere bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında ödenecek. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Emeklilerin maaşına Temmuz'da zam yansıtılırken 5-9 Ağustos'ta da Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor.

İşte emeklileri yakından ilgilendiren tarihler:

17-28 Şubat: Maaşı bin liranın altında olanlara seyyanen artış yansıtılacak.

21-27 Mayıs: Bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.

1-5 Temmuz: Memur emeklileri maaşlarını alacak. Zam farkı ay içinde ödenecek.

3 Temmuz: Emeklilerin zam oranı belli olacak.

17-26 Temmuz: SSK'lılar zamlı maaşlarını alacak.

25-28 Temmuz: Bağ-Kur'lulara zamlı maaşları ödenecek.

5-9 Ağustos: Bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.

ARAYIŞLAR DEVAM EDİYOR

2019'da emekliye destek yağacak. Maaşı bin liranın altında olanlara, seyyanen zam yapılacak. Aylık bağlama oranlarındaki farklılık giderilecek. Yüzde 4 olan ek ödeme, ikiye katlanacak. Yaklaşık 12 milyon emeklinin daha iyi maaş alarak daha iyi şartlarda yaşaması için arayışlar devam ediyor. Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artış ve bankaların verdiği promosyonlarla, ücretlerde iyileştirmeler yapıldı. Ek olarak yeni iyileştirmeler de gündeme geldi. Şu anda masada olan 3 ayrı formülle emekli maaşları arasındaki dengesizliğin giderilmesi hedefleniyor. İşte o 3 formül:

1- HESAP DEĞİŞECEK

Emekli aylıklarını iyileştirmek için ikinci formül, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları, gerek zam kararları hala farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri enflasyonu beklerken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşmeye tabi bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor.

2- 368 LİRA EK ÖDEME

Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme, her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2 bin x yüzde 4) eködeme verilirken, bu tutar 160 liraya (2 bin x yüzde 8) yükselecek. Maaşlar 30 ile 368 lira arasında artacak.

3- SEYYANEN ZAM

Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak.Yasanın çıkmasıyla düşük maaşlı emeklilere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında maaş alan kalmayacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. (Akşam)