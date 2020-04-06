Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği bayram ikramiyeleri yarından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. 1.000'er liralık ikramiye ödemeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenmiş olacak. İkramiyeler tahsis numarasının son rakamlarına göre hesaplara geçecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca emeklinin bayram ikramiyelerinin ödemeleri öne çekildi. Geçtiğimiz günlerde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.
İKRAMİYELER TAHSİS NUMARASINA GÖRE ÖDENECEK
Emeklilerin ikramiyeleri tahsis numarasının son rakamlarına göre yapılacak. Buna göre, SSK emeklisi olan ve tahsis numarasının son rakamı 17-18-19 olanlar 7 Nisan'da, 20-21-22 olanlar 8 Nisan'da, 23-24 olanlar 9 Nisan'da, 25-26 olanlar ise 10 Nisan'da ikramiyelerini alacak. Bağ- Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar ise 11 Nisan'da bayram ikramiyesini cebine koyacak.
Ödemeler kapsamında, emekliler 1.000'er lira alacak.
HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.