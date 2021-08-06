Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Yargıtay, milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. Karar ile "Haftada 5 gün çalışılan iş yerlerinde cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak mı?" tartışması da son buldu. Yüksek mahkeme, cumartesi günlerinin yıllık izinden düşülmemesi için iş sözleşmesinde "hafta tatili" olarak belirtilmesi gerektiğine hükmetti.

Haftada 5 gün çalışılan iş yerlerinde cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak mı? Yargıtay bu konuda çalışanlara uyarı niteliğinde bir karar aldı. Kararda, "Cumartesi gününün yıllık izinden düşülmesi için iş sözleşmesinde 'hafta tatili' olarak belirtilmeli." denildi.

YEREL MAHKEME İŞÇİYİ, YARGITAY İŞVERENİ HAKLI BULDU

TRT Haber'in aktardığına göre, karar bir işçinin işverenine açtığı dava ile netleşti. İşçi, yıllık izinde olduğu dönemde cumartesi günü ücretinin de kendisine ödenmesini istedi. İşveren "Cumartesi hafta tatili değil" diyerek, karşı dava açtı. Yerel mahkemede işçi kazansa da Yargıtay işvereni haklı buldu.

KARARDA İŞ SÖZLEŞMESİNE VURGU YAPILDI

Kararda işçinin iş sözleşmesine atıfta bulunuldu. Fiilen haftada 5 gün çalışılan ancak iş sözleşmesinde hiçbir hüküm olmayan hallerde cumartesi günlerinin yıllık izinden düşülemeyeceği belirtildi. Karara göre 7 gün tatil yapan işçi, sadece pazar günü düşülerek 6 gün izin kullanmış sayılacak.

İş sözleşmesinde cumartesi ve pazar günleri "hafta tatili" olarak belirlenmişse, yıllık izin sürelerine dahil edilmeyecek. 7 gün tatil yapan işçi yıllık izin süresinden 5 gün kullanmış olacak, cumartesi ve pazar ücretleri ödenecek. Haftada 6 gün çalışılan iş yerlerinde sadece pazar günleri yıllık izin süresinden düşülecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yıllık izinde 'cumartesi' kararı
Haber Yorumları (3)
FERFER : bırakın kardeşim yıllık izni falan tam 10 aydır işçinin toplu iş sözleşmeleri imzalanmadı işçiler 3 sene öncesinin maaşlarıyla geçinebilmek için savaş veriyor ne zaman imzalanacak insanlar dört gözle onu bekliyor sabır kalmadı artık kimsede
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EMRE GÜLER: Devlette nasıl hafta sonraları tatilse özelde de aynen olmalı eğer ki çalışılacaksa istisnasız hafta içi çalışmanın en az iki katı ücret verilmeli
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KADİR BEDİR : Bence 6 gün değil 5 gün çalışma olsun, insanlar 2 gününü dinlenip sosyalleşerek geçirsin, ailesi ve sevdikleriyle daha çok zaman harcasın ve yıllık izninden de 5 gün düşsün.. hep patron kazanacak değil ya !!
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