Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyor! Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı?

Memur ve emeklilerin Temmuz maaş zammının belli olmasından sonra çalışanlar, asgari ücrete de zam gelecek mi merak ediyor. Asgari ücret için 2019 yılının Ocak ayında yapılan zam tüm yıl için geçerli olacak ve Temmuz ayında memur ve emeklilere yapıldığı gibi ekstra bir zam yapılmayacak. İşte asgari ücretle ilgili detaylar…

OCAK ZAMMI TÜM YIL İÇİN GEÇERLİ

Değişik iş kollarından seçilen 5 işçi temsilcisi, TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2 temsilci, TÜİK ve Kalkınma Bakanlığından temsilciler ve değişik iş kollarından 5 işveren temsilcisi ile toplam 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılının Ocak ayında yapılan zammın tüm yıl için geçerli olacağını, ayrıca Temmuz ayında bir zammın olmayacağını kararlaştırdı.

Komisyon kararlaştırılan günlük ücretin 30 ile çarpımını aylık olarak belirlerken, SGK primi, işsizlik sigortası fonu, gelir vergisi, asgari geçim indirimi, damga vergisi kesintisini yaparak net asgari ücreti belirlemektedir.

2019 ASGARİ BRÜT VE NET ÜCRETLERİ

Temmuz ayında zam yapılmamasına kara verilen asgari ücretin 2019 yılı için geçerli brüt ve net rakamları ne kadar?

Brüt Ücret: 2.558,40 TL

Sigorta Primi İşçi Payı: 358,18 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL

Vergisi Matrahı: 2.174,64 TL

Gelir Vergisi: 326,20 TL

Damga Vergisi: 19,42 TL

Kesintiler Toplamı: 729,38 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz): 191,88 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil): 2.020,90 TL