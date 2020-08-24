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Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi

Marmaris açıklarına demirlenen, kıtalar arası tekne taşımacılığı yapılan kargo gemisi 'Yacht Express' ile getirilen milyon dolarlık 5 yat, 5 saatte denize indirildi. Bu yatlar yerine 5 yat, başka denizlere götürülmek üzere kargo gemisine yüklendi. Bölgede bulunan balıkçılar o anları cep telefonuyla görüntüledi.

24.08.2020 09:35 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:14

Uluslararası şirketler grubunun yat nakliyesi faaliyetlerinde bulunan kargo gemisi 'Yacht Express' Marmaris açıklarına demirlendi. 209 metre uzunluğu ve 32 metre genişliği ve dikkat çeken kargo gemisi ile İtalya ve İspanya'dan getirilen milyon dolarlık 5 yat, 5 saatte denize indirilip sahiplerine teslim edildi.

Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi

BALIKÇILAR O ANLARI KAYDETTİ

Daha sonra 'Yacht Express'te, başka denizlere götürülecek, değeri 5 ile 15 milyon dolar arasında değişen 4 motor yat ve 1 yelkenli için hazırlıklara başlandı. Denize batırılan kargo gemisine, 3 saat içinde taşıyacağı yeni yatlar yüklendi. Gemiye teknelerin yüklendiği bu anlar, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yatların Yunanistan'ın Rodos Adası, İtalya ve Fransa'ya götürülüp, sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi

DÜNYANIN EN HIZLI YAT KARGO GEMİLERİNDEN

'Yacht Express?, 2007 yılında denize indirildiğinde 'dünyanın en büyük, en modern ve en hızlı kıtalar arası yat kargo gemisi' unvanını aldı. Tam yükle Akdeniz'den ABD'nin Florida eyaletine normal kargo gemisi 15 günde giderken, 'Yacht Express' 8 günde gitme özelliğine sahip. Devasa boyutlarına rağmen yakıt konusunda tasarruflu olan kargo gemisinde mürettebat için yüzme havuzları, restoran, sinema salonları, konferans salonu, jakuzi, sağlık yaşam merkezi ve oyun salonu gibi alanlar yer alıyor.

Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (3)
DR.KİMBEL: Bu yatı kim imal ediyor eger yurtdışından ithal ediliyorsa demekki Türkiyede bu pahalı gemilere bu kadar para verecek zengin var şimdi soruyorum devlete ne kadar vergi verdin kardeşim ben bir araba ithal etsem benden yüzde 60 vergi alıyorsun ya bu gemilerden ne kadar aldın Devlet bilmek istiyoruz
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DOĞRUCU VATANDAŞ: Biz niye bu işi yamıyoruz. Çok iyi para var bu işte...
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YALANCI VATANDAŞ: Mesela altın madenciliği işinde çok deli para var, o işi neden yapmıyoruz?
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