: Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa ikincisi oldu

04.12.2019 22:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:38

İskoçya'nın Glaskow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ilk gün yarışlarında milli yüzücü Emre Sakçı, tarihi bir başarı elde etti. Sakçı, 50 metre kurbağalamada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'ye Avrupa ikinliğini getiren milli yüzücü 25.82'lik derecesi ile kürsüde yer aldı. Birinciliği 25.51'lik derecesi ile Rusya'dan Vladimir Morozov alırken, üçüncülük basamağını 25.84'ük derecesi ile Hollandalı Arno Kamminga ve İtalyan Fabio Scozzoli paylaştı.

Kaynak: DHA

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