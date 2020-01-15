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Meryem Boz, Olimpiyat Elemeleri'nin MVP'si seçildi

Milli voleybolcu Meryem Boz, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu seçildi.

15.01.2020 21:08 | Son Güncelleme: 15.01.2020 22:10
Meryem Boz, Olimpiyat Elemeleri'nin MVP'si seçildi

Voleybol Konfederasyonu, Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu olarak A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Boz'u seçtiğini açıkladı.

85 SAYIYLA MİLLİ TAKIMIN EN SKORERİ OLDU

Meryem Boz, elemelerde oynadığı 5 karşılaşmada ürettiği 85 sayıyla milli takımın en skorer oyuncusu olmuştu. Elemelerin finalinde Almanya'yı 3-0 yenen milli takım, 2012 Londra Olimpiyatlarının ardından tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi almıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Meryem Boz, Olimpiyat Elemeleri'nin MVP'si seçildi
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