Meryem Boz, Olimpiyat Elemeleri'nin MVP'si seçildi
Milli voleybolcu Meryem Boz, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu seçildi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu, Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu olarak A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Meryem Boz'u seçtiğini açıkladı.
85 SAYIYLA MİLLİ TAKIMIN EN SKORERİ OLDU
Meryem Boz, elemelerde oynadığı 5 karşılaşmada ürettiği 85 sayıyla milli takımın en skorer oyuncusu olmuştu. Elemelerin finalinde Almanya'yı 3-0 yenen milli takım, 2012 Londra Olimpiyatlarının ardından tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi almıştı.
Haber Videosu: Meryem Boz, Olimpiyat Elemeleri'nin MVP'si seçildi
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