Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de yarı finale yükseldi
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de düzenlenen W60 Elle Spirit Open turnuvasında tek kadınlarda yarı finale çıktı.
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de düzenlenen W60 Elle Spirit Open turnuvasında tek kadınlarda yarı finale çıktı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, 2 numaralı seri başı Rus Natalia Vikhlyantseva'yı 6-4, 6-1'lik setlerle yenerek adını yarı finale yazdırdı.
AA / Sinem Er - Spor Haberleri