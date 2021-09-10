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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de yarı finale yükseldi

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de yarı finale yükseldi

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de düzenlenen W60 Elle Spirit Open turnuvasında tek kadınlarda yarı finale çıktı.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de düzenlenen W60 Elle Spirit Open turnuvasında tek kadınlarda yarı finale çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, 2 numaralı seri başı Rus Natalia Vikhlyantseva'yı 6-4, 6-1'lik setlerle yenerek adını yarı finale yazdırdı.

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
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Haber: Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de yarı finale yükseldi - Haberler Spor
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