Milli takımda Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi!
A Milli Takımımızın Fransa'ya konuk olduğu mücadelenin 50. dakikasında Zeki Çelik, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Başarılı oyuncunun yerine Kaan Ayhan oyuna girdi.
14.10.2019 23:08
A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 50. dakikasında Ay-Yıldızlılarda Zeki Çelik sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Zeki'nin yerine Kaan Ayhan dahil oldu. Genç oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.