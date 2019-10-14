Milli takımda Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi!

A Milli Takımımızın Fransa'ya konuk olduğu mücadelenin 50. dakikasında Zeki Çelik, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Başarılı oyuncunun yerine Kaan Ayhan oyuna girdi.

14.10.2019 23:08
Milli takımda Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi!

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 50. dakikasında Ay-Yıldızlılarda Zeki Çelik sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Zeki'nin yerine Kaan Ayhan dahil oldu. Genç oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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