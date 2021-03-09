Milli takımda sakatlanan Luyindama için FIFA, Galatasaray'a para ödeyecek

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Galatasaray Kulübü'nün, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde sakatlanan futbolcusu Luyindama için FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. Buna göre FIFA, sarı-kırmızılılara 736 bin 193 Euro ödeyecek.