Milli takımda sakatlanan Luyindama için FIFA, Galatasaray'a para ödeyecek
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Milli takımda sakatlanan Luyindama için FIFA, Galatasaray'a para ödeyecek

09.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:17

Galatasaray Kulübü'nün, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde sakatlanan futbolcusu Luyindama için FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. Buna göre FIFA, sarı-kırmızılılara 736 bin 193 Euro ödeyecek.

FIFA, Demokratik Kongolu futbolcu Christian Luyindama'nın milli takımda geçirdiği sakatlık nedeniyle Galatasaray Kulübüne 736 bin 193 euro ödeyecek.

BAŞVURU OLUMLU SONUÇLANDI

Galatasaray Kulübü, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım 2019'da oynanan Gambiya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde Luyindama'nın yaşadığı ciddi sakatlığa binaen FIFA'ya yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını duyurdu.

Buna göre Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yapılan başvuru sonucunda FIFA'nın sigorta şirketi Questgates tarafından sarı-kırmızılı kulübe 736 bin 193 euro ödenecek.

Milli takımda sakatlanan Luyindama için FIFA, Galatasaray'a para ödeyecek
Haber Yorumları (4)
30 GOL: 30 gol atar denilen samatta ne alıyor acaba
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:)))): en azından oynuyor . . . maç izlediği için üstüne para almıyor :)))
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:): cincon yine dolandırmış bi yerleri (=
Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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