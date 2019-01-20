Milli Sporcu Batuhan Kurt Hayatını Kaybetti

İzmir'in Urla ilçesinde kontrolden çıkıp duvara çarpan otomobilde bulunan milli boksör Batuhan Kurt hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı.

Milli Sporcu Batuhan Kurt

KAZA YERİNDE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

İzmir'in Urla ilçesinde Şerif K. yönetimindeki 35 CNR 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle virajı alamadı. Otomobil, duvara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki 4 kişiden milli boksör Batuhan Kurt'un (21) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİ

Kazada yaralanan sürücü ile Ufuk Partal ve Uğur İncesulu ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Şerif K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

MİLLİ TAKIMDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Kazada ölen Kurt'un Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Derneği boksörü olduğu ve aynı zamanda milli takımda da Türkiye'yi temsil ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.