Milli güreşçi Buse Tosun, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı
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Milli güreşçi Buse Tosun, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

15.12.2020 23:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:48
Milli güreşçi Buse Tosun, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Bulgaristanlı Yaneva'ya mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

Kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Bulgaristanlı Yaneva'ya mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 72 kiloda mindere çıkan Buse Tosun, altın madalya maçında Bulgar Yuliana Vasileva Yaneva ile karşılaştı.

Rakibine 5-2 mağlup olan Buse Tosun, dünya ikinciliği elde etti.

Buse Tosun, Hindistan'dan Preet Kaur Gursharan, Rusya'dan Evgeniia Zakharcenko ve Ukraynalı Alla Belinska'yı yenerek turnuvada adını finale yazdırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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