Milli futbolcular, İdlib'de şehit olan 33 askerimiz için başsağlığı mesajı paylaştı

28.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:26

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Esed Rejim Güçleri'nin saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olmuş ve çok sayıda askerimiz yaralanmıştı.

Hain saldırının ardından Türk sporunun birçok kulübü, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınlarken, Türk futbolunun önde gelen isimleri de Mehmetçiklerimizin şehit oluşuna kayıtsız kalmayarak başsağlığı mesajı paylaştılar.

Başta Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü olmak üzere, milli futbolcuların paylaştığı mesajlardan bazıları şöyle;