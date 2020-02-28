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Milli futbolcular, İdlib'de şehit olan 33 askerimiz için başsağlığı mesajı paylaştı

Esed Rejimi'nin İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerimiz şehit olmuş ve çok sayıda askerimiz yaralanmıştı. Yapılan bu hain saldırı sonrası Türk futbolunun önde gelen isimleri, askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

28.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:26
Milli futbolcular, İdlib'de şehit olan 33 askerimiz için başsağlığı mesajı paylaştı

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Esed Rejim Güçleri'nin saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olmuş ve çok sayıda askerimiz yaralanmıştı.

Hain saldırının ardından Türk sporunun birçok kulübü, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınlarken, Türk futbolunun önde gelen isimleri de Mehmetçiklerimizin şehit oluşuna kayıtsız kalmayarak başsağlığı mesajı paylaştılar.

Başta Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü olmak üzere, milli futbolcuların paylaştığı mesajlardan bazıları şöyle;

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