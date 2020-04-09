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Union Berlin, Yunus Mallı, Spor

Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada

Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, milli futbolcumuz Yunus Mallı'yla ilgili korkutan ifadeler kullandı ve evinde karantinada olan yıldız futbolcunun bu nedenle antrenmanlara katılamadığını söyledi.

09.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:05

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin'de forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı'nın, evinde karantinada bulunduğu bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer'in, 28 yaşındaki oyuncunun karantinada olduğunu ve antrenmanlara katılamadığını açıkladığı belirtildi.

KORONAVİRÜSE YAKALANIP YAKALANMADIĞINA DAİR AYRINTI VERMEDİ

Fischer'in, Yunus Mallı'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulup konulmadığı veya oyuncunun virüs tespit edilen bir kişiyle temasta olup olmadığına ilişkin ayrıntı vermediği ifade edildi.

BASIN MENSUPLARINA KONUŞURKEN AĞZINDAN KAÇIRDI

Öte yandan, video konferans yoluyla bazı gazetecilere açıklama yapan Fischer'in, ilk önce konunun bilindiğini sandığı, ancak öyle olmadığını öğrenince basın mensuplarından bunu kendilerine saklamalarını istediği de kaydedildi.

Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada

Kaynak: AA

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