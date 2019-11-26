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Milli futbolcu Okay Yokuşlu, kulübü Celta Vigo'yu takipten çıkardı

Trabzonspor'un eski oyuncusu Okay Yokuşlu, Instagram hesabından formasını giydiği Celta Vigo'yu takip etmeyi bırakırken, formalı fotoğraflarını da sildi. Okay Yokuşlu'nun bu hamlesi İspanyol ekibinden ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

26.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:26
Milli futbolcu Okay Yokuşlu, kulübü Celta Vigo'yu takipten çıkardı

Sezon başında ismi Galatasaray'la anılan milli futbolcu Okay Yokuşlu, formasını giydiği 'yu sildi.

Trabzonspor'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu İspanyol kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi olan Okay Yokuşlu, Instagram hesabından Celta Vigo'yu takipten çıkardı ve formalı fotoğraflarını sildi.

Bu gelişme Okay Yokuşlu'nun İspanyol ekibinden ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

BU SEZON 4 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sosyal medya hesabında sadece Trabzonspor ve Türk Milli Takımı formaları ile olan fotoğraflarını bırakan Okay, Celta Vigo'da bu sezon yalnızca 4 maçta oynadı ve bir kez 90 dakika sahada kaldı.


Haber Videosu: Milli futbolcu Okay Yokuşlu, kulübü Celta Vigo'yu takipten çıkardı
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HABER YORUMLARI (1)

  • HELAL:
    asker selamı yüzünden bu çocuğunda çok üzerine gittiler ispanyada ama oda cenk enver gibi dik durdu helal olsun
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