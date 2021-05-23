Milli cimnastikçi Mert Efe Kılıçer'den Ukrayna'da altın madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli cimnastikçi Mert Efe Kılıçer'den Ukrayna'da altın madalya

Milli cimnastikçi Mert Efe Kılıçer'den Ukrayna'da altın madalya
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Ukrayna'da düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası'nda milli sporcu Mert Efe Kılıçer, altın madalya kazandı.

Ukrayna'da düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası'nda milli sporcu Mert Efe Kılıçer, altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'de gerçekleştirilen organizasyonda Mert Efe Kılıçer, gençler kategorisi barfiks aletinde altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı turnuvada milli sporcu Ahmet Burak Ekici ise gençler kategorisi atlama masası aletinde gümüş madalya elde etti.

Türkiye, organizasyonu birer altın ve gümüş madalyayla tamamladı.

Öte yandan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Gençler Turnuvası'nda mücadele eden Metehan Kartın, paralel aletinde bronz madalya aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Adem Büyük Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli cimnastikçi Mert Efe Kılıçer'den Ukrayna'da altın madalya - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 19:20:04. #1.13#

title