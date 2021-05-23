Milli cimnastikçi Mert Efe Kılıçer'den Ukrayna'da altın madalya

Ukrayna'da düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası'nda milli sporcu Mert Efe Kılıçer, altın madalya kazandı.

Ukrayna'da düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası'nda milli sporcu Mert Efe Kılıçer, altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'de gerçekleştirilen organizasyonda Mert Efe Kılıçer, gençler kategorisi barfiks aletinde altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı turnuvada milli sporcu Ahmet Burak Ekici ise gençler kategorisi atlama masası aletinde gümüş madalya elde etti.

Türkiye, organizasyonu birer altın ve gümüş madalyayla tamamladı.

Öte yandan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Gençler Turnuvası'nda mücadele eden Metehan Kartın, paralel aletinde bronz madalya aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar