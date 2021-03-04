Milli çekiççi Eşref Apak, 5. kez katılacağı olimpiyatlarda 2. madalyasını kazanma hedefinde
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Milli çekiççi Eşref Apak, 5. kez katılacağı olimpiyatlarda 2. madalyasını kazanma hedefinde

04.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:12

Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesiyle beşinci kez organizasyona katılma hakkı elde eden milli çekiççi Eşref Apak, 17 yıl önce tattığı madalya kazanma duygusunu ikinci kez yaşamayı hedefliyor.

Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesiyle beşinci kez organizasyona katılma hakkı elde eden milli çekiççi Eşref Apak, 17 yıl önce tattığı madalya kazanma duygusunu ikinci kez yaşamayı hedefliyor.

22 yaşındayken 2004 yılında Atina Olimpiyatları'nda mücadele eden ve ikinci olan Eşref Apak, daha sonra katıldığı 2008, 2012 ve 2016 olimpiyatlarında kürsüye çıkma başarısı gösteremedi.

Eşref, geçen yılki 77,56 metrelik dereceyle barajı geçerek, Türk atletizm tarihinde beşinci kez olimpiyata gitme hakkı elde eden ilk isim oldu.

Türk atletizminin olimpiyat madalyalı üç isminden biri olan milli çekiççi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci kez madalya kazanma mücadelesi verecek.

"Bu defa kürsüye çıkıp madalya almak istiyorum"

Milli sporcu Eşref Apak, AA muhabirine, Mersin'de 27-28 Şubat'ta gerçekleşen Seyfi Alanya Atmalar Kupası ile sezonu açtıklarını söyledi.

Organizasyonda elde ettiği 76,53 metrelik derecesiyle sezona iyi bir başlangıç yaptığını anlatan Eşref, bu derecenin kendisini Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda finale taşıyacağına inandığını dile getirdi.

Milli çekiççi, olimpiyat hazırlıklılarının sürdüğüne işaret ederek, "Daha iyi dereceler için antrenman yapıyoruz. Beşinci kez olimpiyatlarda yarışacağım. Her şey yolunda gidiyor. Bir sakatlığım ya da problemim yok. Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde antrenmanlara devam ediyorum. Elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Olimpiyatlarda, kariyerine yeni başarılar eklemek için mücadele edeceğini vurgulayan Eşref, şunları kaydetti:

"Oraya katılan bütün sporcuların hedefi, olimpiyat madalyası almak. Benim de hedefim madalya. Bir olimpiyat madalyam var ama badirelerden sonra gelmişti. O madalyayı kürsüye çıkamadan almıştım. Bu defa kürsüye çıkıp madalya almak istiyorum. Bunun için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Çekiç atma yaşı 42'ye kadar devam edebiliyor. Ben şu an 38 yaşındayım. Önümde Tokyo Olimpiyat Oyunları var ama 2024 yılındaki olimpiyatlara da katılmayı düşünüyorum."

Eşref Apak, Türkiye Atletizm Federasyonunun sporculara büyük olanaklar sağladığına işaret ederek, "Gelecek nesiller için artık şartlarımız, antrenman alanlarımız ve hocalarımız çok iyi. Ben spora ilk başladığım zamanlarda bu şartlar yoktu. Şimdilerde gerçekten her şey var. Olimpiyatlara gidip madalya alabilmemiz için her şey veriliyor." ifadelerini kullandı.

Milli çekiççi Eşref Apak, 5. kez katılacağı olimpiyatlarda 2. madalyasını kazanma hedefinde
Milli çekiççi Eşref Apak, 5. kez katılacağı olimpiyatlarda 2. madalyasını kazanma hedefinde
Milli çekiççi Eşref Apak, 5. kez katılacağı olimpiyatlarda 2. madalyasını kazanma hedefinde
Milli çekiççi Eşref Apak, 5. kez katılacağı olimpiyatlarda 2. madalyasını kazanma hedefinde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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