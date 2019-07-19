Milli atlet Şevval Ayaz hastaneye kaldırıldı

İsveç'in Boras kentinde devam eden U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye rekortmeni milli atlet Şevval Ayaz, 110 metre engelli seçmelerinde düşerek sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Milli atlet Şevval Ayaz hastaneye kaldırıldı

Avrupa U20 Şampiyonası'nda Atletizm milli takımının madalya umudu milli atlet Şevval Ayaz, 110 metre yarışında düşerek sakatlık yaşadı. Milli atletin sakatlık yaşadığı anda sahaya inen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, sporcunun durumu hakkında bilgi aldı ve ardından sporcuyla birlikte statta bulunan hastaneye gitti. Milli kafilenin madalya umudu olan Türkiye rekortmeni milli atlet Ayaz'ın düşerken sağ diz, sağ kalça, kaburga ve yüzünden çok sert darbe aldığını belirten başkan Çintimar, genç oyuncunun durumu hakkındaki detaylı bilginin yapılacak olan tetkiklerin ardından belli olacağını söyledi.

Kaynak: DHA
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